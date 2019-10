Verkehrsprobleme : Langer Stau auf A57 bei Dormagen nach Unfall mit Lastwagen

Dormagen Autofahrer, die am Dienstagmittag auf der A57 in Richtung Köln unterwegs sind, müssen mit Verzögerungen rechnen. Wie die Polizei berichtet, ist ein Lastwagen in eine Schutzplanke geraten.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 11.33 Uhr zwischen der Raststätte Nievenheim und Dormagen.