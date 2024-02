Ehrenamtliches Engagement Startschuss für den Heimatpreis 2024 in Dormagen

Ausgezeichnet werden Menschen, die auf ehrenamtlicher Basis besondere heimatliche Orte erhalten oder verschönern, Beiträge erschaffen, die den Bürgerinnen und Bürgern das Erbe der Stadt näherbringen und bislang noch keine Auszeichnung im Rahmen des Heimatpreises erhalten haben. Zu den vom Stadtrat beschlossenen Preiskriterien gehören auch die Erinnerung an die heimatsportliche Entwicklung und das Heranführen von Jugendlichen an lokale Besonderheiten. Es werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 5000 Euro an lokale Beiträge von Dormagener Bürgerinnen und Bürgern, Organisationen und Vereine verteilt.