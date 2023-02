Stammtisch mit der Kripo in Dormagen Kripo-Kommissar informiert über Betrugsmaschen

Fittgen hatte den Opferschutzbeauftragten im Rhein-Kreis Neuss zum beliebten Treffen ins „Höttche“ eingeladen. Kaiser ist außerdem Ansprechpartner für Prävention von Kriminalität zum Nachteil von Senioren. Jeder der Anwesenden hatte sein eigenes Erlebnis zu dem Thema. Sei es ein Anruf vom falschen Enkel, der angebliche Unfall eines Angehörigen, Warnung eines falschen Polizistens vor einer Einbrecherbande, Anrufe von „Microsoft“ in englischer Sprache aus Callcentern usw. oder geforderte Kautionen für angebliche Familienangehörige, die in eine Straftat verwickelt seien. „Derartige Kautionen gibt es in Deutschland nicht,“ betonte Kaiser in diesem Zusammenhang.