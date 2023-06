Neues Programm in Dormagen Stärkungspakt soll soziale Infrastruktur stützen

„Das Evangelische Sozialwerk Dormagen beteiligt sich gerne an der Umsetzung des Stärkungspaktes NRW. Mit dem Tauschprogramm für Kühlschränke, Kühltruhen und Waschmaschinen haben auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit eingeschränkten finanziellen Mitteln die Möglichkeit, nachhaltig Energie einzusparen“, sagt Hans-Werner Wenzel, Geschäftsführer der Evangelisches Sozialwerk Dormagen gGmbH. Seitens der Stadt Dormagen wird hierfür aus dem Stärkungspakt NRW ein Budget in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Anspruchsberechtigt sind Personen, deren monatliches Einkommen maximal 20 Prozent über dem Bürgergeld liegt. Es können bis zu zwei Altgeräte unter Zahlung eines Eigenanteils von 50 Euro pro Gerät gegen energieeffiziente neue Geräte eingetauscht werden. Für diesen Tausch händigt das Evangelische Sozialwerk einen Gutschein aus, der bei einem ortsansässigen Unternehmen eingelöst werden kann. „Die jüngsten Krisen haben gezeigt, wie wichtig eine starke soziale Infrastruktur vor Ort ist. Daher wollen wir einerseits, dass diese wertvolle Arbeit künftig weiter geleistet werden kann. Andererseits ist uns wichtig, dass das Geld auch direkt bei den Menschen ankommt. Mein herzlicher Dank gilt allen, die sich an dieser Stelle eingebracht haben“, sagt Erster Beigeordneter Fritz Bezold.