Als Wirtschafts- und Wohnstandort biete Dormagen viele Vorteile, findet die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Suchmaschine „Perplexity“. So ergebe eine Standortanalyse der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) zufriedenstellende Bewertungen beim Naherholungs- und Freizeitangebot. Das Besondere an „Perplexity“ ist nämlich, dass es Quellen angibt. Der weiter verbreitete Chatbot „Chat GPT“ tut das bislang nicht. Positiv an Dormagen sei auch die Beschäftigungsentwicklung, die gute Verkehrsanbindung und die Attraktivität als Wohn- und Chemiestandort.