Einzelhandel in Dormagen Fünf verkaufsoffene Sonntage im nächsten Jahr

Wie in jedem Jahr beantragen die CiDo, die SWD und der Nieve-Ring verkaufsoffene Sonntage. Durch die verkaufsoffenen Sonntage z.B. in der Innenstadt – verbunden mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen vor den Geschäften – erhoffen sich die Antragsteller eine Stärkung des örtlichen Einzelhandels sowie der gesamten Innenstadt. Auch der Erhalt von Arbeitsplätzen liegt im besonderen öffentlichen Interesse. Anders in Nievenheim: Der Ort ist gerade in den letzten Jahren durch die Ausweisung mehrerer Neubaugebiete stark gewachsen. Ziel des Festes ist es daher, die Angebote von Vereinen, Kindergärten, Kirchengemeinden sowie Handel und Gewerbe den neu zugezogenen Mitbürgern vorzustellen. Die geöffneten Geschäfte dienen in erster Linie der Präsentation der einzelnen Gewerbetreibenden und weniger dem Verkauf.