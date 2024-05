Familien-Event in Dormagen Stadtfest auf der „Kö“ läutet den Frühling ein

Der Modellsport-Club aus Stürzelberg zog mit seinen beeindruckenden Flugzeugen die Blicke auf sich. Vom Helikopter-Nachbau bis zum Turbinenjet – der Modellclub überzeugte auf ganzer Linie – das Besondere dabei: Jedes Flugzeug kann, von einer Fernbedienung gesteuert, fliegen. Hans-Joachim Wetzler und Harmut Schmalow von den Modellsport-Freunden werkeln und fliegen bereits seit rund 50 Jahren an ihren Modellen. Insbesondere bei sonnigem Wetter trifft man sie auf dem Flugplatz in Stürzelberg an. Insgesamt umfasst der Club ca. 140 Mitglieder, selten sind jedoch alle zeitgleich aktiv: „Wir freuen uns auch über neue Mitglieder – insbesondere über jüngere Generationen“, so Hartmut Schmalow. Den ein oder anderen Interessierten konnten sie dabei sicherlich spätestens nach dem Gebrauch des Modellflug-Simulators auf dem Frühlingsfest für sich gewinnen.