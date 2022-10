Schule in Dormagen : Stadteltern richten vier Arbeitskreise ein

Dormagen Die Stadtelternschaft Dormagen hat den Vorwärtsgang eingelegt und macht Tempo: Gerade erst ist ein neuer Vorstand am Start, dann kam schon die Sommerpause, jetzt legt die Führungsspitze los.

Das Besondere: Das Engagement der Eltern ist hoch, es haben sich sofort genügend gemeldet und ihre Bereitschaft bekundet mitzuarbeiten. Ein Thema quer durch alle Schulen ist der bauliche Zustand. „Dort ist uns Transparenz sehr wichtig“, betont Neuschäfer. Zunächst gehe es darum festzustellen, an welcher Schule es welche Probleme gibt. „Das ist von Standort zu Standort schon sehr unterschiedlich.“ Klar sei allen, dass es ein langer Prozess sei, bis an allen Schulen die Verbesserungen sichtbar sind. „Der Arbeitskreis wird eine Mängelliste erstellen.“ Ein Thema ist auch die Situation an den OGSsen. „Wir brauchen flexiblere Betreuungszeiten“, so Neuschäfer, „warum sollen sich beispielsweise nicht zwei Familien einen Platz teilen können?“ Zwei weitere Arbeitsgruppen werden sich mit der Digitalisierung sowie der Inklusion beschäftigen.