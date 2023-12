Verkehr in Dormagen Stadtbus fährt an Weihnachten und Silvester eingeschränkt

Wie die meisten Verkehrsmittel in den Verkehrsverbünden Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS) fährt auch der Stadtbus in Dormagen an den kommenden Feiertagen nur eingeschränkt. Das teilt das Unternehmen jetzt mit und weist darauf hin, dass rechtzeitig vor Weihnachten in den Bussen und im Kundencenter am Bahnhof Handzettel mit den Fahrplanänderungen ausliegen.