Kunst in Dormagen : Libellendrachen und andere Fabelwesen

Derzeit läuft eine neue Ausstellung in der Stadtbibliothek Dormagen mit Stephanie Klask. Die Künstlerin malt oft Tiermotive, aber auch Landschaften mit kräftigen Farben. Foto: Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Mit einer 50-teiligen Serie stellt die Künstlerin Stephanie Klask ihre Werke jetzt in der Stadtbibliothek aus. Die Ausstellungsreihe ist noch bis Ende Februar zu besichtigen.

Von Lena Steffens

Tiermotive malt Stephanie Klask am liebsten, dabei kann es gerne auch abstrakter werden. Ein aktuelles Motiv der Dormagener Künstlerin ist der „Libellendrache“, ein Fabelwesen, das ihrer Fantasie entsprungen ist. Dieses und weitere Bilder, wie der „Hirsch und sein Reh“, sind derzeit in der 50-teiligen Ausstellungsreihe „Story and legend art“ zu sehen, die die Stadtbibliothek noch bis Ende Februar im Erdgeschoss des Gebäudes zeigt.

Die 37-Jährige entdeckte ihre Leidenschaft zur Malerei bereits zu Schulzeiten und fertigte damals ihre ersten Bilder an. In der Oberstufe belegte sie neben dem Mathe-Leistungskurs auch den Kunst-Leistungskurs und nahm an Bleistift-, Kohlezeichnungs- und Seidenmalerei-Arbeitsgemeinschaften teil. Das Malen brachte ihr aber keine Lehrerin bei, wie sie heute erzählt, sondern ihr Vater, der selbst handwerklich und künstlerisch begabt ist. „Er hat vier Berufe, mein Vater ist Dachdecker, Maurer, Zahntechniker und Goldschmied“, daher kommt ihr Talent, ist sich Klask sicher. Nach der Schule absolvierte die Künstlerin zunächst eine Ausbildung zur Schneiderin und studierte anschließend in Mönchengladbach Modedesign.

Info Über die Künstlerin Stephanie Klask Ausstellungen Die Dormagenerin hat bereits in mehrern Arztpraxen, im Hackenbroicher Kreiskrankenhaus und im Rathaus ihre Kunstwerke ausgestellt. Dabei zeigt sie vorrangig Motive aus der Natur, oft sind Fabelwesen zu sehen. Farben Klask verwendet beim Malen oft ausdrucksstarke Farben, ein Stil des Expressionismus. Dieser ist eine „Kunst des seelischen Ausdrucks“, bei der eine Starkfarbigkeit dominiert, kräftige Konturen verwendet werden, Linien eine besondere Ausdruckskraft haben und das Gegenständliche durch Abstraktion vereinfacht wird.

Die Tiermotive, die seit Anfang Dezember bereits in der Stadtbibliothek aushängen, sind allerdings nicht die Lieblingsmotive der Künstlerin. Klask lässt sich von Waldspaziergängen oder Büchern inspirieren, auch die Kunst von anderen Künstlern, besonders die von Franz Marc aus dem Expressionismus zählt dazu, der mit seinem „Blauen Pferd“ bekannt geworden ist.

„Wenn ich male, dann meistens abends, wenn mein Sohn im Bett ist“, erzählt die Dormagenerin. Täglich zu malen schaffe sie nicht, die Kunst sei nur ihr Hobby. Ein Bild, das ihren Gedanken entsprungen ist, sei aber auch mal „in zwei Stunden durchgerockt“, erklärt Klask, bei Portraits dauert es länger.

Mit der Malerei möchte sie sich nun eine eigene Website mit Visiten aufbauen, berichtet Klask. Ihre Bilder erzählen Geschichten von ihr, die sie gerne nach außen tragen möchte. In der Malerei faszinierten sie immer schon die starken Farben des Deutschen Expressionismus. Deshalb spielen auch in ihren Bildern kräftige Farben eine entscheidende Rolle.

Neben Tiermotiven malt Klask ebenfalls Portraits, auch auf Auftrag von Kunden, und Landschaften, am liebsten mit Acrylfarbe. Bleistift und Kohle würden auch verwendet, bei Acryl geht die Leuchtkraft aber besonders gut hervor und man könne die Farben gut mischen, erklärt Klask die Vorteile der Farbe. Weitere Materialien, die eingesetzt würden, sind Pastell- oder Strukturkreide. „Ich versuche auch, neue Materialien einzuarbeiten, wie Sand, Perlen oder Steine“, erzählt die Künstlerin. So könne ein neuer, interessanter Untergrund geschaffen werden.

Klasks Arbeiten wurden bereits in Solo- und Gruppenausstellungen regional gezeigt, wie beispielweise im Hackenbroicher Krankenhaus letztes Jahr. Dort versuchte Klask, mit ihren Bildern abzulenken, „weil ja nicht nur Menschen mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegen, sondern auch mit schwereren Krankheiten“, sagt sie zum Hintergrund der Ausstellung.

Für Klask sind die Präsentationen ihrer Werke immer etwas sehr Besonderes. „Ich finde es einfach schön, dass ich die Möglichkeit habe, auszustellen, es ist auch ein Gefühl der Wertschätzung, ich glaube, jeder hat gerne das Gefühl“, sagt sie. Sie möchte mit ihren Bildern „die breite Masse“ inspirieren, die gerade in der Ausstellung ist. Zum Publikum der derzeitigen Ausstellung in der Bibliothek schätzt sie, dass eher belesene Leute ihre Bilder betrachten, die auch gerne in eine Fantasiewelt abtauchen.

Einmal im Jahr komme es vor, dass Klask ihre Bilder ausstellen darf, erklärt sie, seit 2015 malt sie bereits für Ausstellungen. Man müsse „in der Regel anderthalb Jahre warten, weil andere Künstler auch die Chance haben wollen, ihre Werke vorzustellen“, erklärt sie. Es komme aber auch darauf an, wie aktiv man selbst ist, meint die Künstlerin, die Stadtbibliothek habe sie selbst bezüglich der Ausstellung angefragt. „Ich wollte mich jetzt mal ein bisschen mehr ausbreiten und über den Tellerrand schauen.“