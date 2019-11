Ausstellung in Dormagen : Stadtbibliothek zeigt Bilder von Kristin Lemper

Dormagen In der Stadtbibliothek sind ab Freitag, 8. November, 28 Werke der Dormagener Künstlerin Kristin Lemper zu sehen. Unter dem Titel „Gefühlsspektakel – Eine Leinwandreise durch die Gesichter der Emotionen“ führt die Ausstellung durch die menschliche Gefühlswelt.

Die Dormagener Malerin, die sich bereits in ihrer Kindheit kreativ auslebte und früh die Liebe zur Malerei für sich entdeckte, verarbeitet in ihren Bildern die täglichen Beobachtungen ihres Unterwegsseins. Mit viel Gefühl drückt sie die eingefangenen Emotionen aus. Lemper experimentiert mit unterschiedlichen Materialien und Techniken, ihre größte Liebe gilt jedoch der Ölmalerei. Auf ihrer eigenen Homepage heißt es: Ihre Kunst ist eigenwillig, wird von ihren Kunstanhängern auch gerne mal als „schräg“ oder „krass“ bezeichnet, jedoch begleitet von einem „will ich haben“. Die Künstlerin beobachtet die Menschen in ihrem Umfeld, studiert sie ein. Attribute ihrer Begegnungen pflegt sie dann analytisch in ihre Bilder ein. Damit besteht sie gleichsam darauf, dass Proportionen nicht immer perfekt dargestellt sind. Die Menschen sind nicht perfekt und sie selbst sagt „und das ist auch gut so“. Wer vermutet, die Bilder seien ein Abbild von Kristins Seele, der irrt. Der Betrachter darf vielmehr den Gedanken fassen, ob er ihr bereits einmal begegnet ist – persönlich oder auf anderem Wege – und ob er sich nach Betrachtung ihrer Werke womöglich selbst in ihren Bildern wiederfindet.