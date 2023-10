Bildung in Dormagen Stadtbibliothek mit vielen Angeboten zum „Tag des Buches“

Übernächste Woche Dienstag, am 24. Oktober, ist wieder der „Tag der Bibliotheken“. Die Stadtbibliothek Dormagen wird sich daran beteiligen und hat ein Programm mit mehreren Veranstaltungen zusammengestellt, die Groß und Klein ansprechen sollen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Veranstaltungen finden in der Stadtbibliothek Dormagen, am Marktplatz 1, statt.