Stadtbibliothek in Dormagen Lesespaß im Herbst

Am Sonntag, 26. November, kommt die Autorin Sabine Schiffner zu Besuch in die Stadtbibliothek. Um 16 Uhr liest sie aus ihrem neuen Roman „Nachtigallentage“. Sabine Schiffner arbeitete als Regieassistentin und Regisseurin am Schauspielhaus in Köln. Ihr erster Gedichtband „Besteck im Kopf“ erschien 1994 im Emons Verlag in Köln. Ihr neues Buch „Nachtigallentage“ steht auf der Liste der Bücher des Jahres 2023 aus unabhängigen Verlagen.