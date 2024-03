Saatgut für Dormagen Frühlingsaktionen für den heimischen Garten

Ein weiteres Projekt ist die Saatgutbibliothek der Stadtbibliothek. Egal ob Tomaten, Chili, Kräuter oder Bienenweide, für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ist die Auswahl an Samen in der Saatgutbibliothek groß. Das Saatgut wird zum Tauschen und „Ausleihen“ kostenlos bereitgestellt. Interessierte können das ausgesuchte Saatgut mitnehmen, zuhause anbauen, bei Erfolg ernten und dann die Samen gewinnen. Das gewonnene Saatgut kann daraufhin wieder in der Bibliothek abgegeben und für die nächste Saison weiter verliehen werden. Das vorhandene Saatgut kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Ein Bibliotheksausweis wird dafür nicht benötigt.