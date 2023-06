Wettbewerb in Dormagen Vorjahres-Sieger erneut zur „Dormagener Umweltschule“ ausgezeichnet

Sie überzeugte durch Aktionen wie der Gründung eines Projektteams und der Initiierung von Projekten, zum Beispiel zum Thema Müll, schon ab der ersten Klasse, der Gestaltung einer Informationswand, der Durchführung einer Abfallsammelaktion und der Teilnahme am Dormagener Frühjahrsputz. Dazu pflegt die Schule und die OGS einen Schulgarten mit Vogelhäusern und vier Hochbeete, in denen Blumen oder Gemüse angepflanzt werden. Des Weiteren hat die vierte Klasse der Tannenbusch-Schule einen Flohmarkt veranstaltet, bei dem die Kinder kleine Spielsachen, die sie nicht mehr benutzen, an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler verkaufen konnten.