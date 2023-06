Schulen in Dormagen Stadt will Verzögerungen bei OGS-Maßnahmen vermeiden

Die Stadt Dormagen möchte, dass notwendige Maßnahmen aufgrund veränderter Platzzahlen im Zusammenhang mit dem Offenen Ganztagsbetrieb an den Schulen möglichst schnell umgesetzt werden können. Deshalb hatte sie die Politiker im Betriebsausschuss um Unterstützung bei der Beschleunigung entsprechender Prozesse gebeten. Demnach soll der Eigenbetriebsausschuss den städtischen Eigenbetrieb grundsätzlich beauftragen, für die Durchführung des Offenen Ganztags an allen vorgesehenen Standorten zusammen mit der Schulverwaltung geeignete Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um alle für die Teilnahme am Offenen Ganztag vorgesehenen Kinder aufzunehmen. Das betrifft sowohl die Planung und Umsetzung in Bestands- bzw. Ausweichgebäuden, als auch die Planungen und Umsetzung in modularer Bauweise.