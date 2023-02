Nettergasse in Dormagen Stadt will Tempo 30 ohne Straßenumbau

Mit einer erstaunlichen Meinungsumkehr geht die Verwaltung in die nächste Sitzung des Planungsausschusses am 28. Februar. Noch vor einem halben Jahr hatte sie den Planungspolitikern den Umbau der Nettergasse vorgeschlagen, um dort eine Verkehrsberuhigung samt Tempo 30 zu erreichen. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede: Die Stadt setzt auf Zeit, um so Geld zu sparen. Abzuwarten bleibt, wie das bei den Ausschussmitgliedern ankommen wird.