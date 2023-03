Bürgerprotest in Dormagen Stadt will Rheinwasser-Transportleitung verhindern

Dormagen · In der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend wurde Bürgermeister Erik Lierenfeld konkret und sprach von juristischer Unterstützung. Von den Stadtverordneten erhielt er breite Rückendeckung. In der FDP gibt es unterschiedliche Meinungen.

31.03.2023, 17:09 Uhr

Auch bei Niedrigwasser könnte Wasser aus dem Rhein in die Transportleitungen fließen, die Schifffahrt muss gewährleistet bleiben. A Foto: Melanie Zanin (MZ)

Von Klaus D. Schumilas

Die Stimmungslage im Stadtrat war am Donnerstagabend eindeutig: Einstimmig stützten die Stadtverordneten Bürgermeister Erik Lierenfeld darin, sich dafür einzusetzen, dass die Rheinwassertransportleitung verhindert wird – zumindest nicht über Dormagener Boden führt beziehungsweise die bis dato geplante Trassenführung verändert wird. Lierenfeld kündigt an, Kontakt zu der Anwaltskanzlei aufzunehmen, die vor rund acht Jahren mit dafür gesorgt habe, das der Strom-Konverter von Amprion nicht in Gohr gebaut wird.