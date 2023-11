Fachbereiche aus Dormagen und Krefeld informierten sich mit Femnet Stadt will öko-faire Beschaffung von Textilien

Über die Möglichkeiten der öko-fairen Beschaffung von Textilien haben sich die Stadt Dormagen, die Stadt Krefeld sowie Femnet in einer Gemeinschaftsaktion informiert. Femnet ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bonn, der sich für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Frauen weltweit einsetzt. In einem einjährigen Prozess sind die verschiedenen Fachabteilungen in den Rathäusern von Dormagen und Krefeld über öko-faire Berufsbekleidung beraten worden. Dadurch soll der Weg zu mehr Nachhaltigkeit aufgezeigt werden. Die übergeordnete Frage im Prozess war: Wie können die Fachämter mehr faire und ökologische Kriterien bei der Beschaffung von Berufsbekleidung berücksichtigen und welche Angebote gibt es bereits in der Region?