Stadt Dormagen will neue Strategie in der Corona-Krise testen

Der Platz vor dem historischen Rathaus könnte bald wieder belebter sein. Foto: Kira Bayer/Kira Bayer

Dormagen Die Stadt Dormagen will gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss einen eigenen Weg in der Corona-Krise gehen. Mit flächendeckenden Tests und einem vernünftigen Testangebot will die Stadt den Bürger mehr Lockerungen ermöglichen.