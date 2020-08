Straßen in Dormagen : Politik segnet Legendenschilder ab

Dormagen Die Textvorschläge zur Erklärung von Straßennamen hatte der Kreisarchivar Stephen Schröder erarbeitet. Nur zu einer Straße fehlen wesentliche Angaben.

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, bestimmte Straßenschilder im Stadtgebiet mit Zusatztafeln zu versehen, auf denen der Name der Straße erklärt wird. Mit einer Ausnahme: Die Geyr-von-Schweppenburg-Straße bleibt zumindest vorerst außen vor.

Insgesamt geht es aktuell um 15 neue Zusatzschilder. Diese werden nun durch die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) in Auftrag gegeben und an den eigentlichen Straßenschildern angebracht. Im Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe stehen jährlich 1000 Euro für die Fortführung des Legendenschilderprogramms zur Verfügung.

In Bezug auf die Wieskirchenstraße wies Stadtplaner Robert Ullrich darauf hin, dass diese eigentlich nur mit i geschrieben werde – so wird es auf der Legende stehen, das Straßenschild selber bleibt, damit die Anwohner keine Umänderungskosten zum Beispiel auf ihren Briefbögen haben. CDU-Politiker Hermann Harig hatte genau diesen Fehler angemerkt. Stephen Schröder hat ihm schriftlich bestätigt, dass nach einem Fehler im Ratsprotokoll von März 1954 die „Wieskirchenstraße“ mehr als 65 Jahre lang mit ie erhalten blieb. Sie heißt so in Erinnerung an den langjährigen Pastor der Ortschaft Hackenbroich. Die Sterbeurkunde belegt, dass Peter Josef Wiskirchen sich mit i, nicht ie schrieb…