Hilfe für Innenstadt in Dormagen Stadt will Leerstand digital beseitigen

Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) will in ihren Bemühungen um eine attraktive Innenstadt nicht nachlassen. Das ist die Kernbotschaft, die die SWD-Führung den Mitgliedern des Planungsausschusses in der kommenden Woche vermitteln will. Helfen soll dabei auch ein neues Ansiedlungsmanagement, das komplett digital ist. Das „Smart-City-Team“ innerhalb der SWD nutzt ein bekanntes Tool in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Grevenbroich.