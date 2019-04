Rathaus Dormagen : Stadt will Frauen-Quote erhöhen

Nur gut ein Viertel der Beschäftigten im mittleren Management des Rathauses sind Frauen. Das hat auch strukturelle Gründe. Dennoch soll nachgesteuert werden und mehr Frauen Führungsebenen erreichen.

Je weiter es nach oben auf der Karriereleiter im Rathaus geht, desto dünner wird die Luft – vor allem für Frauen offenbar. Der aktuelle Personalbericht mit Stand Ende 2018 weist im oberen Management ein Drittel Frauen aus, im mittleren Segment sieht es mit 28,6 Prozent noch deutlich schlechter aus. Im unteren Management liegt die Quote immerhin bei 42 Prozent. Die auf den ersten Blick eher besorgniserregenden Zahlen haben jedoch, betont Bürgermeister Erik Lierenfeld, nichts damit zu tun, dass weibliche Führungskräfte dem Rathaus den Rücken kehren, weil der Arbeitsplatz schlecht ist. „Es sind im Wesentlichen strukturelle und organisatorische Gründe“, so Lierenfeld. Und er setzt auf einen gegenläufigen Trend: Bei einer Inhouse-Schulung für Nachwuchskräfte, die höhere Positionen anstreben, waren von 17 Teilnehmern zehn weiblich.

Der Personalbericht, der jedes Jahr den Mitgliedern des Hauptausschusses vorgelegt wird, wies vor fünf Jahren für das mittlere Management noch einen Anteil von 53 Prozent an weiblichen Führungskräften aus. Zur Erklärung: Das obere Management besteht aus Bürgermeister und zwei Beigeordneten; das mittlere Management (14 Personen) stellen im Wesentlichen die Fachbereichsleitungen sowie das untere Management (33 Personen) mit den Produktverantwortlichen (zum Beispiel Sportservice, Öffentlichkeitsarbeit usw.). Nach Angaben von Lierenfeld haben strukturelle Veränderungen dazu geführt, dass der Anteil an weiblichen Führungskräften gesunken ist. Beispiel eins: Die Assistentin des Bürgermeisters oder die Gleichstellungsbeauftragte zählen nicht mehr zum mittleren Management. Beispiel zwei: Die Stabsstelle Demografie, die von Kerstin Belitz geleitet wurde, wurde in einen Fachbereich integriert und zählt zum unteren Management. Die Leiterin des Rechtsamtes, Bettina Giedinghagen, verließ das Rathaus und wurde durch einen männlichen Kollegen, Cem Yilmaz, ersetzt. Eine weitere strukturelle Veränderung beeinflusste ebenso die Statistik: Die bis dahin im Rathaus angesiedelte Wirtschaftsförderung wurde durch die neue Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft ersetzt, die aus Altersgründen ausgeschiedene Gabriele Böse erhielt in Michael Bison einen männlichen Nachfolger.