Ratsbeschluss in Dormagen : Stadt erlässt Elternbeiträge für vier Monate

Ratsbeschluss in Dormagen

Weil Kinder in diesem Jahr nicht umfänglich bereut werden konnten, werden Eltern Kita- und OGS-Beiträge erlassen. Foto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dormagen Nach einigen anderen Kommunen will nun auch die Stadt Dormagen Eltern entlasten und verzichtet bei den Elternbeiträgen auf weitere Monate.

In der Sitzung des Stadtrates am vergangenen Donnerstag beschlossen die Mitglieder, Familien aufgrund der eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten während der Pandemie finanziell zu entlasten. Der Vorschlag der Verwaltung, keine Elternbeiträge für die Monate Februar, Juni und Juli zu erheben, wurde einstimmig angenommen. In einer früheren Sitzung hatte der Stadtrat bereits beschlossen, die Beiträge für den Monat Januar zu erlassen.