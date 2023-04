Erster Beigeordneter in Dormagen Stadt verabschiedet Robert Krumbein

Krumbein dankte früheren wie jetzigen Kolleginnen und Kollegen und hob die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit hervor. „Jede und jeder ist an seinem Platz wichtig und sorgt tagtäglich dafür, dass das System funktioniert.“ Und das auch im Krisenmodus. Ob in der Corona-Pandemie oder beim Aufbau der Unterkünfte für die ukrainischen Flüchtlinge – die Mitarbeitenden haben immer mit angepackt. „Das sind Erinnerungen, die mich stolz machen, dazugehört zu haben.“Nun sei es an der Zeit, den Platz für die Jüngeren zu räumen: „In den letzten Wochen und Monaten habe ich zunehmend die Abnutzungserscheinungen des Alters gespürt. Die Arbeit hat immer noch Spaß gemacht, die Anstrengung wurde aber immer spürbarer. Insofern möchte ich mich ganz herzlich bei allen für die großartige Zeit bedanken. Ich bin mir sicher: Wir sehen uns wieder.“