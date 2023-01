Nachhaltig in Dormagen Stadt unterstützt Kitas bei nachhaltiger Ernährung

Grundsätzlich wird in städtischen Einrichtungen täglich frisch gekocht, die Verwaltung des bereit gestellten Budgets für Einkauf etc. obliegt dabei der Kitaleitung in Zusammenarbeit mit der Köchin oder dem Koch. Jede Kita gestaltet ihren Essensplan dabei selber und kann ihn somit individuell anpassen – dies solle auch so bleiben.