Projekt in Dormagen : Stadt unterstützt Grüne bei ökologischem Sporthallenbau

Dormagen die neue Dreifachhalle im Schulzentrum Mitte ökologisch zu bauen, wird im Rathaus positiv bewertet. Somit erhöht sich die Chance, in der Sitzung des Betriebsausschusses am 9. Oktober eine politische Mehrheit zu erhalten.

Der Eigenbetrieb, eine Tochter der Stadt, steht einem solchen Vorhaben gegenüber offen, „verfügt aber über keine vergleichbaren Erfahrungen bei der Umsetzung einer derartigen Aufgabenstellung“, wie es in der Stellungnahme für die Ausschussmitglieder heißt. Somit wären zunächst weitere Recherchen und Markterkundungen vorzunehmen, was wiederum bedeutet, dass es einen zusätzlichen fachlichen, personellen und finanziellen Aufwand gebe. Aber Eigenbetriebs-Chefin Tanja Gaspers liefert gleich einen Lösungsvorschlag: Aktuell läuft noch das Verhandlungsverfahren, in dem die Leistungen für einen Projektsteuerers für den Hallenbau beauftragt werden. Gaspers: „Bei der Beauftragung der Projektsteuerung kann eine entsprechende Erweiterung des Auftrags vorgenommen werden, das heißt, eine alternative Planung, die in diese Richtung zielt und die dann in den folgenden Planungsprozess aufgenommen wird.“