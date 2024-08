Stadt und Kinderhilfswerk eröffnen Der neue „Lernpfad der Kinderrechte“ in Dormagen

Bürgermeister Erik Lierenfeld eröffnete am Mittwoch den „Lernpfad für Kinderrechte“ entlang des Max-Reger-Weges. Das Deutsche Kinderhilfswerk hatte die zehn Schilder zur Verfügung gestellt, die Stadt musste sie an Eichenstämmen fixieren. Am Max-Reger-Weg liegt ein großer Kinderspielplatz. Auf dem Weg dorthin können Eltern oder andere Bezugspersonen zusammen mit den Kindern Informationen sammeln zu einzelnen Kinderrechten.