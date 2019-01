Feuerwehr Dormagen: Ex-Feuerwehr-Chefin Voss einigt sich mit Stadt auf Altersteilzeit

Dormagen Nach mehr als drei Jahren mit anderen Aufgaben kehrt Sabine Voss nicht zur Feuerwehr Dormagen zurück.

Damit endet eine mehrjährige Phase, in der die Brandinspektorin seit 8. Dezember 2015 neue Aufgaben zugewiesen bekommen hatte, die sie bis nach Bonn führten. 2006 war Sabine Voss neue Leiterin der Dormagener Berufsfeuerwehr geworden, 2009 übernahm sie zusätzlich auch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. Es gab Konflikte, die sich an der Person der Feuerwehr-Chefin festmachten: Ehrenamtler monierten, nicht genügend in Kommunikations- und Entscheidungsprozesse einbezogen und ungerecht behandelt worden zu sein. Bei den Ehrenamtlern stand der Vorwurf der Eigenmächtigkeit im Raum. „Wir möchten aus diesen Auseinandersetzungen die persönlichen Emotionen nehmen, alle Beteiligten schützen und den inneren Frieden in der Feuerwehr schnellstmöglich wiederherstellen“, sagte der Erste Beigeordnete Robert Krumbein im Dezember 2015.