Kein Durst mehr im Sommer Drei kostenlose Trinkbrunnen installiert in Dormagen

Die drei Trinkbrunnen werden künftig zwischen April und Oktober an drei Standorten in Dormagen stehen: am Historischen Rathaus (links hinter dem Café Lemke), am Bahnhofsvorplatz und am Helmut-Schmidt-Platz. Ab Oktober gehen die Brunnen in die Winterpause und werden im Frühjahr 2025 wieder in Betrieb genommen. Sie wurden jetzt als Gemeinschaftsprojekt der Stadt Dormagen und der Energieversorgung Dormagen (evd) installiert.