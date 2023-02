KI-Projekt in Dormagen Stadt testet künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz, kurz KI, dringt mehr und mehr in viele Lebensbereiche vor. Zum Beispiel Sprach-KIs. Diese Entwicklung haben Generative Pre-trained Transfomers (GPT) ins Rollen gebracht, tiefe neuronale Sprachmodelle, die terabyteweise mit Webinhalten, Wikipediaeinträgen und Buchtexten trainieren. Der prominenteste Vertreter GPT-3 beweist seit Mai 2020 sein Sprachtalent und erfährt in der als Chat deutlich einfacher nutzbaren Variante ChatGPT derzeit einen regelrechten Hype. Dormagen will diese Entwicklung mitgehen und in der Rathaus-Verwaltung nutzen, denn es gäbe einige mögliche Einsatzmöglichkeiten. Daher wird inzwischen fachbereichsübergreifend ein Austausch zu diesem Einsatzszenario geführt. Die Stadt will in der übernächsten Sitzung des Digitalisierungsaus-schusses einen Experten zum Thema Sprach-KI einladen.