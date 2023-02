Jugendamt Dormagen Stadt sucht neue Pflegeeltern

Dabei muss das Pflegeverhältnis nicht immer von langer Dauer sein, sondern kann eine zeitlich begrenzte Aufnahme in einer Notsituation sein. Interessierte können sich im Rahmen der Veranstaltung über die Möglichkeiten der Pflegekinderhilfe erkundigen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dormagener Pflegekinderdienstes dort persönlich kennenlernen. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Februar von 17 bis 19 Uhr im Neuen Rathaus, Raum 1.33, statt. Es wird um eine formlose, schriftliche Anmeldung an carolin.harazim@stadt-dormagen.de gebeten. Bei Fragen im Vorfeld können sich Interessierte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes der Stadt Dormagen wenden: Björn Behl (02133 257396); Martina Drews (257230);Carolin Harazim (257227); Kathrin Kramer-Held; (257568).