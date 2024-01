Weiterbildung in Dormagen Mit der Maus zum ,Picasso’: So ausgefallene VHS-Kurse gibt es

Mit einem erweiterten Angebot in den Bereichen Umwelt, Kultur, Gesundheit, Mode, Arbeit und Beruf sowie Sprachen verspricht das neue VHS-Programm im ersten Halbjahr interessante Einblicke und vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Im Fokus der neuen Kursreihe „Umwelt und Naturwissenschaften" stehen Vorträge und Seminare zur Biodiversität im heimischen Garten. Die unabhängig buchbaren Termine am 11. März, 15. April und 13. Mai bieten Naturfreunden praxisnahe Einblicke. Abenteuerlustige sind eingeladen, die faszinierende Welt der Bienen im Rahmen einer Exkursionsreihe zum Bienenlehrstand des Imkervereins Bayer Dormagen zu erkunden. Drei separate Termine am 21. April, 26. Mai und 30. Juni, jeweils 10 bis 12.15 Uhr, gewähren Einblicke in die faszinierende Lebenswelt der Insekten.