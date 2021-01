Unterstützung bei Impfung : Stadt startet Impfhilfe für Senioren über 80

Dormagen Dormagen bietet Senioren über 80 an, ihnen bei der Organisation eines Impftermins zu helfen. Über eine Telefonnummer oder per Mail können die Senioren die Hilfe beantragen.

Sofern die schriftliche Aufforderung zur Impfung vorliegt, kann in Absprache zwischen den Helfern und den zu impfenden Personen ein Termin mit dem Impfzentrum vereinbart und der Transport organisiert werden. Zwingende Voraussetzung zur Inanspruchnahme des Hilfsangebotes ist, dass die betroffenen Personen noch so mobil sind, dass sie selbst den Weg von ihrer Wohnung zum Fahrzeug und vom Parkplatz zum Impfzentrum bewältigen können. Helfer sowie Senioren erhalten für die Fahrt kostenlose FFP2-Masken, die verpflichtend während des Transportes getragen werden müssen. Um zu gewährleisten, dass ausschließlich von der Stadt benannte Helfer die Transporte durchführen, erhalten diese ein Schreiben der Stadt, mit dem sie sich bei den abzuholenden Seniorinnen und Senioren ausweisen können.

Wer sich impfen lassen möchte und bei der Organisation Hilfe braucht, kann sich ab sofort immer montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter 02133 257 255 oder per E-Mail an hilfe@stadt-dormagen.de beim städtischen Büro für bürgerschaftliches Engagement melden. Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Aktion beteiligen und mithelfen möchten, wenden sich bitte ebenfalls an hilfe@stadt-dormagen.de.