Teilhabe in Dormagen : Stadt setzt Politikprojekt für Jugendliche fort

Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld stellt sich während der Projektreihe den Fragen der jungen Teilnehmer. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Die Teilnehmer erhalten in verschiedenen Modulen Einblick in die Kommunalpolitik. Auch der Besuch einer Ratssitzung und ein Gespräch mit dem Bürgermeister gehören zum Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(NGZ) Mit dem Projekt „#lifehackpolitik – mitmachen. verstehen. gestalten“ möchten Verwaltung und Rat Jugendlichen das Thema Politik in Dormagen näherbringen und interessierten jungen Menschen die Möglichkeit zur Beteiligung geben. An sechs Abend- und Wochenendterminen lernen die Jugendlichen politische Arbeit kennen und schlüpfen sogar selbst in die Rolle als Kommunalpolitiker. „Unser Programm ist bisher einzigartig und war bereits 2019 ein großer Erfolg“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von Mentorinnen und Mentoren begleitet, die selbst politisch aktiv sind und ihre Erfahrungen weitergeben können“, so Lierenfeld weiter. Von den Grundlagen der politischen Strukturen über den Besuch in einer Fraktion bis hin zum Gesprächstermin beim Bürgermeister wird den Jugendlichen das Einmaleins der Kommunalpolitik erläutert.

Lesen Sie auch Partizipation in Dormagen : Projekte von der Jugend für die Jugend

Auftakt ist morgen, Freitag, 9. September, mit dem Modul „Kennenlernen beim speed debating: Was ist eigentlich ein/e Kommunalpolitiker/in?“. Von 17 bis 19 Uhr stehen im Historischen Rathaus die Mentoren den Teilnehmern in schnellen Fragerunden zur Verfügung.

Zwischen dem 9. und 22. September können die Jugendlichen dann im Modul „Das kleine 1x1 der Fraktionsarbeit: Schnupperstunde in einer Ratsfraktion deiner Wahl“ mit ihren Mentoren Besuche in den Fraktionen verabreden. Bürgermeister Erik Lierenfeld stellt sich am Freitag, 16. September, von 15 bis 17 Uhr im Ratssaal den Fragen der Jugendlichen. Denn der vierte Baustein „Der erste Bürger der Stadt: Was macht eigentlich ein Bürgermeister?“ widmet sich insbesondere seinen Aufgaben. Am Samstag, 17. September, folgt mit dem „Maschinenraum Kommunalpolitik: Wie funktioniert Politik in Dormagen?“ von 10 bis 12 Uhr, im Historischen Rathaus, ein genauerer Blick auf die Dormagener Verhältnisse. An der Ratssitzung am Donnerstag, 22. September, können die Jugendlichen ebenfalls teilnehmen. Los geht es um 17.30 Uhr im Ratssaal.

Höhepunkt und Abschluss des kommunalpolitischen Praktikums ist das sechste Modul „Du bist dran! Probier dich als Kommunalpolitiker/in“ am Samstag, 24. September, von 10 bis 16 Uhr im Ratssaal. „Eine Art Simulation, bei der all das, was in den vorangegangenen Modulen an Wissen und Erfahrung vermittelt wurde, ausprobiert werden kann“, erklärt Michael Hartmann (Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales).

(NGZ)