Kooerdinatorin Wichmann ist weg, Nachfolge ausgeschrieben Stadt setzt kommunale Entwicklungspolitik fort

Die Stadt Dormagen setzt ihren Weg der kommunalen Entwicklungspolitik fort. Sie will ihr entwicklungspolitisches Engagement weiter ausbauen und das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen stärken. Dafür wird jetzt eine unbefristete neue Stelle eingerichtet, die Ausschreibung läuft. Laut Stadtsprecher Nils Heinichen ist die Besetzung für den 1. August vorgesehen. In der Politik gibt es erhebliche Vorbehalte, was vor allem die Kosten betrifft. Bei der Abstimmung im Stadtrat setzte sich die Mehrheit von Rot-Grün knapp mit 23:20-Stimmen durch.