Verkehr in Dormagen : Stadt setzt Erneuerung der Wirtschaftswege fort

So sollen die Wirtschaftswege in Dormagen in Zukunft möglichst nicht mehr aussehen. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Dormagen Einstimmig hat der Hauptausschuss die Umsetzung des Bauprogramms 2020 für die Wirtschaftswege beschlossen. In diesem Jahr werden der Wirtschaftsweg nördlich des Mühlenhofes und die Wirtschaftswege zum Violenhof erneuert.

Der Wirtschaftsweg am Mühlenhof südlich von Straberg wird erstmalig in Asphalt hergestellt. Aktuell ist dort lediglich ein Kiesweg vorhanden. Die Kosten für diese Maßnahme betragen nach der derzeitigen Kostenschätzung 70.000 Euro, wie aus dem Beratungspapier für den Ausschuss hervorgeht. Der Wirtschaftsweg am Violenhof wird für ca. 30.000 Euro instand gesetzt.

2021 sind wieder 100.000 Euro für die Wirtschaftswege eingeplant. Nach derzeitigem Stand wird dann an der Wiesenstraße zwischen Zons und Stürzelberg der südliche Abschnitt in Angriff genommen. Auf dieses Projekt entfällt mit circa 75.000 Euro auch der Löwenanteil der zur Verfügung stehenden Summe. In der Planung für das kommende Jahr ist außerdem der Weg in Hackenbroich in Verlängerung Am Worringer Weg in Höhe Wäldchen (Kosten: etwa 15.000 Euro). Dritter Punkt sollen die Ausgleichsmaßnahmen zur Wegebefestigung nördlich des Mühlenhofes in Straberg von diesem Jahr sein, die voraussichtlich mit rund 10.000 Euro zu Buche schlagen werden.