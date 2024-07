Kippenproblem in Dormagen Stadt setzt auf neue Abfalleimer in der City

Endlich geht es den Zigarettenkippen in der Fußgängerzone an den Kragen, darüber freut sich besonders Karin Schwanfelder, die für die City-Offensive Dormagen zweimal im Monat die Fußgängerzone von Unrat befreit. Die Technischen Betriebe haben nämlich in der Innenstadt bereits sechs Mülleimer gegen solche mit Ascherfunktion getauscht. „Weitere fünf werden demnächst folgen“, sagt Christina Böttner von der Stadtpressestelle auf Anfrage unserer Redaktion.