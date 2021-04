Corona-Schutzmaßnahmen in Dormagen : Skate- und Dirtpark geschlossen

Dormagen Wegen vieler Verstöße gegen die Corona-Regeln sind die Anlagen vorerst gesperrt. In der ersten Nacht mit Ausgangssperre mussten Polizei und Ordnungsamt einige Verstöße feststellen.

Der erste Sonntag mit der nach der „Corona-Notbremse“ geltenden Ausgangssperre ist in Dormagen halbwegs ruhig verlaufen. In insgesamt 15 Fällen stellten Polizei oder Ordnungsamt zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und fünf Uhr am Montagmorgen Ordnungswidrigkeiten fest. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen die Ausgangssperre, die Maskenpflicht und Kontaktverbote bei Ansammlungen von je zwei bis drei Personen. Die Personalien wurden von den Ordnungshütern aufgenommen und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Maßnahmen der „Corona-Notbremse“, die ab einer Inzidenz von über 100 gilt, greifen auch auf andere Bereiche über. So sieht sich die Stadt gezwungen, den Skate- und den Dirtpark in Horrem vorübergehend zu schließen, zumindest für die nächsten zwei Wochen. „Leider sind sowohl die beiden Skateanlagen als auch der Dirtpark immer noch regelmäßig überfüllt. Da wir eine geordnete Nutzung der Anlangen im erlaubten Rahmen der Bundesnotbremse nicht gewährleisten können, müssen wir die Sportanlagen für zunächst zwei Wochen schließen“, erklärt Ordungsdezernent Torsten Spillmann. Die Stadt will nun prüfen, ob die Anlagen anschließend in anderer Form wieder geöffnet werden könnten, beispielsweise mit einer Betreuung. „Sport und Bewegung sind gerade auch in Corona-Zeiten sehr wichtig. Daher ist es auch unser Wunsch, die Anlagen zeitnah wieder öffnen zu können. Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Corona-Auflagen eingehalten werden“, so Spillmann.