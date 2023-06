Verschiedene Standorte in Dormagen Stadt muss kranke Bäume fällen

Immer wieder sorgen Kolonnen der Stadt Dormagen für Aufregung bei Bürgern und Bürgerinnen, die Hand an auf den ersten Block kerngesunde Bäume legen und diese fällen. Bis es dazu kommt, haben Experten aus dem Rathaus aber diesen Baum genau untersucht und abgewogen. So wie auch jetzt: Bei Baumkontrollen in Dormagen-Mitte und Rheinfeld sind mehrere kranke sowie zwei abgestorbene Bäume aufgefallen. „Sie werden zeitnah entfernt beziehungsweise stark zurückgeschnitten“, kündigt Stadtsprecher Nils Heinichen an.