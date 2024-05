„Kölner Straße neu erwacht“ Stadt treibt Weiterentwicklung der Dormagener Innenstadt voran

Um die Bürgerinnen und Bürger weiterhin eng in die Planungen einzubinden, lädt die Stadt zu zwei Veranstaltungen ein, in denen die planerischen Ansätze vorgestellt und diskutiert werden sollen. Am Samstag, 8. Juni, um 10 Uhr findet ein rund eineinhalbstündiger Stadtspaziergang statt, bei dem das Planungsbüro die Gestaltung von Gebäuden, Werbeanlagen und Außengastronomie erläutert und mit den Teilnehmenden die zukünftige Entwicklung diskutieren möchte. Treffpunkt ist auf dem Paul-Wierich-Platz. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an stadtplanung@stadt-dormagen.de wird gebeten.