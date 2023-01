Wirtschaft in Dormagen Ein Preis für kreative Unternehmen

„Wir wollen starke Unternehmen im Rahmen der Lokalen Allianz sichtbarer machen und die Besten mit dem Label „Xcellence Made in Dormagen“ prämieren“, so Lierenfeld. „In drei Kategorien haben alle Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, sich bei der SWD mit umgesetzten Projekten und Initiativen zu bewerben.“ In jeder Kategorie wird nur ein Unternehmen als exzellentes Unternehmen 2023 prämiert. Der Bürgermeister lobte in Zons die „wirklich einmalige Unterstützung“ von Unternehmen, die trotz angespannter wirtschaftlicher Situation sich engagieren und Geld für Projekte zur Verfügung stellen.