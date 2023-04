Wirtschaftsförderung in Dormagen Stadt lehnt zu enge interkommunale Kooperation ab

Die kritischen Stimmen gibt es seit ihrer Gründung 2017: Vor allem aus Reihen der politischen Opposition gab es Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer eigener Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und seitdem an ihrem Erfolg. Im Rahmen der Beratung und Verabschiedung des städtischen Haushalts für 2023 ploppte das Thema erneut hoch. Jetzt konkretisierte die Zentrumsfraktion und beantragte eine „interkommunal zusammenarbeitenden Wirtschaftsförderung in Kooperation mit der Stadt Neuss“. Bürgermeister Erik Lierenfeld argumentierte deutlich dagegen.