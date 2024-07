Sanierungsarbeiten in Dormagen Stadt investiert 340.000 Euro in Schulen und Kitas

Die umfangreichsten Arbeiten werden an der Grundschule in Gohr durchgeführt. Dort werden für etwa 116.000 Euro der Boden der Turnhalle sowie der Prallschutz erneuert. In einem Gruppenraum der OGS Gohr wird zudem für ca. 33.000 Euro der Estrichboden ausgetauscht. An der Grundschule in Stürzelberg wird eine Toilettenanlage saniert. Darüber hinaus sind kleinere Montagearbeiten vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 25.000 Euro. Weitere Baumaßnahmen sind an der Salvatorgrundschule, Friedensschule, Theodor-Angerhausen-Schule und Tannenbusch-Schule in Delhoven geplant, unter anderem Malerarbeiten, Sanierungen von Klassenräumen sowie zwei Treppen, Decken- und Elektroarbeiten, die Kosten liegen hier bei 56.000 Euro.