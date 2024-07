Mayors for Peace Stadt Dormagen setzt weiterhin ein Friedenszeichen

Um den Zusammenhalt und die gemeinsame Botschaft zu verdeutlichen, findet jedes Jahr am 8. Juli der Flaggentag statt. Damit soll an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag aus dem Jahr 1996 erinnert werden, in dem es um die nukleare Abrüstung in allen Aspekten geht. Dormagen steht damit in einer langen Tradition von Städten, die sich aktiv für eine friedlichere Welt einsetzen.