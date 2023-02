Hilfsangebot in Dormagen Wenn Jugendliche straffällig werden

Wenn junge Menschen strafrechtlich in Erscheinung treten, kommen oft große Herausforderungen auf sie und ihre Familien zu. Die Jugendlichen sind häufig sehr verunsichert und werden von ihrem Umfeld und der Gesellschaft stigmatisiert als Straftäter, die im Lauf des weiteren Lebens immer wieder auffällig werden. Dass genau das aber ein völlig falsches Bild im Kopf vieler Menschen darstellt, erzählen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs „Jugendhilfe im Strafverfahren“ bei der Stadt Dormagen. „Die meisten jungen Menschen, die wir als Jugendliche in Strafverfahren begleitet haben, werden als Erwachsene nicht mehr straffällig“, berichtet Ella Ackerschott, Teamleiterin des Bereichs. Das decke sich auch mit verschiedenen Studien. Wichtig sei, dass die jungen Menschen, die straffällig geworden sind, eine Begleitung erhalten – und genau da setzen die Fachleute der Jugendhilfe im Strafverfahren an.