Kinderfreundliche Kommunue Dormagen Stadt hat digitales Kinderrathaus eröffnet

Dormagen · „Kinder an die Macht“ sang Herbert Grönemeyer bereits 1986. Ein Text, der bis heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. Die Stadt rückt die Kinder in den Fokus und das seit Jahren.

05.10.2023, 16:30 Uhr

Daniela Mohrs ist die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt. Sie nimmt auch Anregungen für das Kinderrathaus entgegen. Foto: Stadt Dormagen

Von Andrea Lemke

Kinderfreundlichkeit ist für die Stadt Dormagen nicht nur ein Schlagwort. Zahlreiche Maßnahmen wurden und werden ergriffen, um die Kinderfreundlichkeit stetig auszubauen. So wird in Dormagen seit zehn Jahren jedes Neugeborene persönlich begrüßt und das vom Rat beschlossene „Dormagener Modell“ setzt die Rahmenbedingungen für eine familienfreundliche Stadt. Seit kurzem gibt es auch das Kinderrathaus.