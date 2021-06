Kooperation mit dem Verein „Tobacycle“ : Dormagen führt umweltfreundliches Sammelsystem für Zigaretten ein

Dormagen Fünf neue Aschenbecher sollen in Zukunft verhindern, dass durch Zigarettenstummel auf dem Boden die Umwelt verschmutzt wird. Wo die Becher stehen und wie das Konzept funktinieren soll.

Die Stadt Dormagen hat in Zusammenarbeit mit dem Kölner Verein „Tobacycle“ ein Sammelsystem eingeführt, das eine umweltgerechte Entsorgung von Zigarettenstummeln ermöglichen soll. An bisher fünf Standorten im Stadtgebiet stehen nun spezielle Aschenbecher, die als eine Art öffentliche Sammelstelle für Zigaretten dienen sollen. Wenn Zigarettenfilter in die Umwelt gelangen, tragen sie nicht nur zur Plastikverschmutzung bei – auch Nikotin, Schwermetalle und andere Chemikalien gelangen in die Ökosysteme. Die Aschenbecher von „Tobacycle“ sollen das verhindern.

Die wassergeschützten Aschenbecher wurden zunächst am Bahnhof Dormagen, am Bahnhof Nievenheim, am Historischen Rathaus, am Technischen Rathaus sowie an der Tourist-Info in Zons installiert. Für die Leerung der Becher ist der Baubetriebshof verantwortlich. Der Inhalt wird dann zentral in einem großen Sammelgefäß aufbewahrt, welches in regelmäßigen Abständen von „Tobacycle“ kostenlos abgeholt wird. „Wenn sich das System etabliert, wollen wir weitere Sammelstellen einrichten. Auch interessierte Unternehmen und Gastronomen können sich gerne an uns wenden, wenn sie Interesse an einer Sammelstelle in ihrer Umgebung haben“, sagt van der Kamp. Sie könne dann zum Beispiel den Kontakt zu dem Kölner Verein vermitteln.