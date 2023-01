Unterbringung in Dormagen Stadt fordert Geld für Ukraine-Flüchtlinge

Die meisten Flüchtlinge beziehen seit Anfang des Jahres das neue „Bürgergeld“. Darin enthalten ist auch ein Anteil für die Verpflegung und den Strom. Beides erhalten die Flüchtlinge in den Unterkünften in vollem Umfang. Daher will die Stadt die Leistungen künftig vom Jobcenter direkt erhalten. „Durch die Pauschale ist aber nur ein Fünftel unserer tatsächlichen Kosten gedeckt“, betont Lierenfeld. Den aus Sicht der Stadt bestehenden weiteren Anspruch bis zur Höhe von 750 Euro will das Jobcenter dem Vernehmen nach nicht erstatten. Hier wird erst die Sozialgerichtsbarkeit für eine Klärung sorgen.