Neujahrsempfang in Dormagen „Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen“

Von seiner musikalischen Seite zeigte sich Bürgermeister Erik Lierenfeld am Sonntagmorgen beim Neujahrsempfang der Stadt Dormagen in der Sporthalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Der erste Bürger der Stadt mischte sich unter die Big Band der Musikschule Dormagen und bewies sein rhythmisches Gespür an der Cowbell, bevor er die zahlreichen Gäste begrüßte. 2023 sei kein gutes Jahr gewesen. Erst das Erdbeben in der Türkei, dann die Kriege in der Ukraine und in Israel, Inflationsängste, Haushaltsfiasko. „Der Krisenmodus spricht Bände“, so Lierenfeld. Auch für ihn persönlich sei es kein gutes Jahr gewesen, „ich habe meinen Vater und eine Bandscheibe verloren, aber eine Brille gewonnen“, und doch gebe es immer wieder kleine Glücksmomente. Zum Beispiel, als seine Tochter Ella laufen lernte, die im Übrigen beim Neujahrsempfang gut gelaunt durch die Turnhalle wirbelte.